Sto smettendo di fumare | mi aiutano l’ottimismo e l’idea di non inquinare più

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) di Alessio Andreoli Non sono più da tempo un giovane virgulto e ho fumato quasi tutta la mia vita, credo di aver fumato diversi ettari di piantagioni di tabacco e confermo che il tabagismo non è molto diverso da altre dipendenze considerate più importanti o più difficili da estirpare. Smisi didal 2000 al 2010, poi nel 2010 mi sentii sicuro di potermi concedere qualche boccata e ho ripreso con un mezzo sigarino giornaliero dopo cena per arrivare in una sola settimana, di nuovo, ad un pacchetto di sigarette. Adesso sono circa sei giorni che ho smesso di, stessa tecnica del 2000: smetto di colpo da un momento all’altro, da circa 20 sigarette a zero! Non conosco altri modi, ho provato nell’ultimo anno a ridurre gradualmente il fumo, ho provato cerotti, polverine, sigarette elettroniche di ogni tipo, ipnotismo, aghi e stregoni, tutto senza ...