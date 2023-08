(Di domenica 27 agosto 2023) Ad agosto del 1998 Apple ha messo in vendita il suo primo iMac. La foto simbolo di quel computer, tra le gambe del co-fondatore dell'azienda, ci dice qualcosa in più sui lati oscuri di "Bad

Mi è venuta in mente, maha un vero significato", ha detto il batterista dei Fab Four, ridendo ... tra cui il membro degli All Starr,Lukather e Joe Williams, suo compagno di band nei Toto, ...... William Blumberg eJohnson; Adhithya Ganesan e Alexander Frusina; Eliot Spizzirri e Tyler ... " Sono stati 14 anni di ricordi chedimenticherò mai . Dalla vittoria di quattro Grandi Slam, all'...solo attraverso trame avvincenti, ma anche grazie all'atmosfera anni '80 che ha sempre permeato ... Joe Keery, il carismaticoHarrington dello show, ha espresso quanto sia stato difficile ...

"Steve non voleva il fotografo". Una storia di 25 anni fa per capire meglio Jobs la Repubblica

La casa d'aste RR ha battuto il pezzo raro (e funzionante) per oltre 223 mila dollari. Nel lotto c'era anche un assegno usato per comprare i primi componenti del computer innovativo ...Steve Jobs lo conosciamo tutti: nel 1976 insieme a Steve Wozniak e Ronald Wayne fondò a Cupertino Apple. Oggi la società vende dispositivi che vanno dal settore mobile (gli iPhone) a quello degli indo ...