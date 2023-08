Stefano Mei | il bilancio sui Mondiali di atletica | “Aperta la stagione del sorriso | c’è un circolo virtuoso Tamberi nel gotha”

(Di domenica 27 agosto 2023) L’Italia ha conquistato quattro medaglie ai2023 dileggera: l’oro di Gianmarco, gli argenti di Leonardo Fabbri nel getto del peso e della 4×100 maschile, il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia. In attesa dell’ultima serata di gare a Budapest, dove la nostra Nazionale potrà fare affidamento sulle due 4×400, il Bel Paese occupa il decimo posto nel medagliere e ha raccolto tredici finali (ovvero piazzamenti nelle prime otto posizioni, consideriamo già nel conto i risultati delle staffette del miglio). Un computo di medaglie di questo calibro non si vedeva dal 2001, un numero finalisti di questa quantità non arrivava addirittura dal 1999. L’Italia archivia una rassegna iridata di enorme spessore tecnico, quando manca meno di un anno alle Olimpiadi di Parigi 2024.Mei, ...

Il presidente della Fidal, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ha commentato le prestazioni degli azzurri ai Mondiali 2023 in corso di svolgimento a Budapest: 'Guardiamo al futuro con ...'Nell'atletica lo metto in una galleria di miti insieme a Consolini, Mennea e Simeoni' dice il presidente federale. 'Se il presidente del Coni Giovanni Malagò mi chiama sono pronto a fare ...

Il presidente Fidal soddisfatto per i risultati degli Azzurri ai Mondiali di Budapest BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - Quattro medaglie (1 oro, ..."Siamo nella direzione giusta non soltanto per Parigi 2024 ma anche per Los Angeles 2028": è visibilmente soddisfatto il n. (ANSA) ...