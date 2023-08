Stefano De Martino super single in barca con amici | vino freddo e ricci si prepara ad una nuova stagione lavorativa

(Di domenica 27 agosto 2023) Le voci sullo stato sentimentale diDesono confermate dalla sua stessa sorella Adelaide. Un like sotto un post di Instagram ha scatenato speculazioni sul suo status. Nonostante i rumors su un possibile flirt con Beatrice Vendramin, sembra che tra i due ci sia solo un’zia. Nel frattempo, Belen Rodriguez sembra averato la separazione, avvistata più volte con l’imprenditore Elio Lorenzoni Nel mondo dei VIP, i dettagli sulla vita sentimentale dei personaggi pubblici sono sempre motivo di grande interesse e speculazione. L’attenzione dei media e dei fan è spesso rivolta a ogni minimo indizio che possa svelare nuove relazioni o possibili cambiamenti nell’intimità delle celebrità. E proprio un piccolo “like” su Instagram, posto dalla sorella diDe ...

Belen, con chi esce dall'hotel: le foto che archiviano DeL'ultima indiscrezione a riguardo è arrivata di recente dal settimanale 'Vero', dove si legge che Belen potrebbe, per la prima volta, ...Nessuna nuova fiamma in vista dunque Dopo alcune segnalazioni, a parlare è stata la sorella del conduttore degli show di Rai2, Adelaide DeDeè single, parola della sorella ...Single o fidanzato È questa la domanda che tiene banco tra i fan diDe, che dopo la separazione - shock da Belen, e le voci su presunti (ripetuti) tradimenti, si gode le vacanze e pensa al futuro. Diversi i flirt a cui l'ex ballerino e conduttore è ...

Stefano De Martino single Arriva la verità della sorella Adelaide Today.it

Belen Rodriguez torna in tv con due progetti: ecco dove approderà e dove la rivedremo nelle prossime settimane ...Le voci di una nuova fiamma per Stefano De Martino dopo la fine del suo matrimonio con la showgirl Belén Rodriguez sono state diffuse in modo incessante nelle ultime settimane. Vosi e gossip hanno pre ...