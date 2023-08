Sport in tv oggi domenica 27 agosto | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) Sarà una giornata riccain tv ed inquella di27: ini Mondiali di atletica, badminton, canoa velocità, ginnastica ritmica, pentathlon moderno, basket maschile, gli Europei di volley femminile, il ciclismo con la Vuelta, i motori con la F1, e molto altro ancora. Si chiuderanno a Duisburg, in Germania, le gare dei Mondiali di canoa velocità e paracanoa: l’Italia è in finale nella specialità olimpica del C2 500 maschile ed in quelle paralimpiche del KL1 200 e del KL3 200 femminili e continuerà la ricerca dei pass per i Giochi di Parigi. Si terrannoaltri quattro match della seconda fase ad eliminazione diretta degli Europei di volley femminile, che saranno validi per gli ottavi di finale, in...