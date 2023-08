Sport in tv oggi domenica 27 agosto | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di domenica 27 agosto 2023) Sarà una giornata riccain tv ed inquella di27: ini Mondiali di atletica, badminton, canoa velocità, ginnastica ritmica, pentathlon moderno, basket maschile, gli Europei di volley femminile, il ciclismo con la Vuelta, i motori con la F1, e molto altro ancora. Si chiuderanno a Duisburg, in Germania, le gare dei Mondiali di canoa velocità e paracanoa: l’Italia è in finale nella specialità olimpica del C2 500 maschile ed in quelle paralimpiche del KL1 200 e del KL3 200 femminili e continuerà la ricerca dei pass per i Giochi di Parigi. Si terrannoaltri quattro match della seconda fase ad eliminazione diretta degli Europei di volley femminile, che saranno validi per gli ottavi di finale, in...

Se alla prima i giallorossi in vantaggio si sono fatti sorprendere dalla Salernitana, quest'contro il Verona non sono riusciti nemmeno ribattere. Poca voglia, tanti errori di precisione, tanta ...Abbiamo sempre fatto belle partite contro di loro, mami è saltato all'occhio il fatto che il Milan abbia messo in squadra giocatori di gamba, europei, forti. Djidji ci poteva servire, ma mi ...ROMA - Dopo il pari all'esordio in campionato con la Salernitana , la Roma va a Verona in cerca dei primi tre punti in stagione. Ma è la squadra di Baroni ad avere la meglio. Rivivi la diretta, ...

Sport in tv oggi (sabato 26 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Il maestro Borgogni: "Qui tutti i presidi per l’incolumità delle persone". Fa discutere il video sui social del pugilato con i guantoni fra ragazzini.TREVISO «Dal 1983 sono venuto al Palaverde praticamente per ogni partita. Basket, volley: ho seguito tutto. C’ero a ogni singolo trionfo della Benetton e della Sisley. Di partite me ...