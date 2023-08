Sparatoria in Florida | 4 morti Killer mosso da odio razziale

... in. Lo riferisce la Cnn. "Questaera a sfondo razziale e il killer odiava i neri", ha detto lo sceriffo di Jacksonville T. K. Waters in una conferenza stampa. Waters ha aggiunto ...L'ultimadi massa è avvenuta nella tarda mattinata di sabato a Jacksonville, in, nel giorno del quinto anniversario di un'altra strage nella città e nel giorno in cui migliaia di ...... in, dove un uomo ha sparato a morte ad almeno tre persone, e alcune ore dopo e' stato ucciso in uno scontro con la polizia. Secondo i media Usa lae' avvenuta in un discount della ...

Florida, suprematista bianco uccide tre afroamericani e poi si suicida. Ennesima tragedia legata alle armi negli Stati Uniti.Quattro persone sono morte in una sparatoria in un negozio della catena Dollar General a Jacksonville, in Florida. Lo riporta Fox news. Secondo la sindaca della città Donna Deegan un uomo si era… Legg ...