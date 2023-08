... la mia stanchezza di chi sa come va a finire la lascio a Luciano Spalletti; alascio la ... er mio, invece, nun ce penzava, sarà per questo che, vabbè, se semo. E Forza Roma. ©... la mia stanchezza di chi sa come va a finire la lascio a Luciano Spalletti; alascio la ... er mio, invece, nun ce penzava, sarà per questo che, vabbè, se semo. E Forza Roma. ©

Sottil 'Capiti gli errori commessi con la Juve, a Salerno per ripartire' Tiscali

'Dobbiamo essere bravi a colpire la Salernitana nei suoi difetti' UDINE (ITALPRESS) - 'Della Juventus non ci interessa più niente, pensiamo solo ..."Della Juventus non ci interessa più niente, pensiamo solo alla Salernitana". Lo ha detto Andrea Sottil, alle telecamere di Udinese Tv, cercando di scacciare i fantasmi del pesante tonfo interno all'e ...