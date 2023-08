Sorpresa | l’orinatoio “sessista” l’ha creato una donna

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 27 agosto 2023) È difficile dire se quel “non mi dimetto, non mi dimetto, non mi dimetto”, ripetuto tre volte da Luis Rubiales, accusato di “violenza sessuale” per un bacetto, diventerà un simbolo della resistenza al “finto femminismo” che esagera tutto. Di certo la caccia al “sessismo ovunque” è diventata talmente di bassa lega da apparire patetica. Succede così quando, in assenza di argomenti seri, Greta Squillace prende di mira gli orinatoi di una palestra McFit senza conoscere non dico la storia. Ma almeno l’autrice. Già, evitando di domandarsi cosa ci facesse la cantante nel bagno dei maschietti, sono diversi i dettagli che alla Squillace sfuggono. Primo: il pisciatoio (si può chiamare così?) in questione è stato progettato venti anni fa e le femministe hanno già detto inutilmente la loro, quindi come minimo la vincitrice di The Voice of Italy è in ritardo mostruoso. Secondo: in tempi di ...