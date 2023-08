Sono 47 euro | grazie Calci | pugni e insulti | al ristorante finisce malissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) Siseduti al tavolo innel centro di Como, hanno ordinato e mangiato diverse portate, poi non hanno pagato il conto. Quando è arrivata la ricevuta con il conto da 47, una coppia di fidanzati è fuggita via. A questo punto il titolare del locale, un cinese di 47 anni, ha raggiunto i due clienti e ha chiesto loro di pagare il dovuto dopo il pranzo. La reazione è stata tremenda:al povero ristoratore, fino a quando non è intervenuta la polizia. I due fidanzatistati denunciati a piede libero. La tecnica per fuggire è la solita: i due siallontanati con la scusa di fumare una sigaretta. La coppia, composta da un 25enne comasco con precedenti penali e da una 21enne di Vimercate, ha pranzato sena dare sospetti all'interno ...