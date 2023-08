Sondaggio | Meloni è il premier più gradito dai tempi di Berlusconi Premiata l’azione del governo

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 27 agosto 2023) Anche l’ultimolo conferma: la campagna d’odio scatenata dalla Schlein e la guerra preventiva della Cgil, sono state un boomerang. Non solo l’asse di sinistra col sindacato rosso e gli ammiccamenti della segretaria Pd a Conte e pentastellati non hanno indebolito, ma hanno addirittura rafforzato nei cittadini fiducia e sostegno nell’immagine e nell’operato di Giorgiache, tra aiuti a imprese e famiglie e rilancio dell’economia, conquistata all’Italia credibilità internazionale e un ruolo di primo piano in ambito europeo, ha impresso svolta e accelerazione politica, mettendo il turno alla ripresa del Paese e restituendo nuova linfa alla sua immagine in Europa e nel mondo.: lapiùdai ...