Sirolo | ucciso con una fiocina per una mancata precedenza

(Di domenica 27 agosto 2023) Sarebbe stata unail motivo per cui un ragazzo di 23 anni ha perso la vita in pieno giorno a(Ancona) sotto lo sguardo sgomento dei passanti. L’arma del delitto, immediatamente individuata, è una. Al momento la Polo bianca con a bordo l’uomo che hail 23enne sarebbe in fuga

Un giovane 23enne è statoin strada a, in provincia di Ancona, a colpi di fiocina . E' successo nel pomeriggio, in mezzo alla gente nella cittadina balneare. Secondo le prime informazione il fatto sarebbe ...Una Tragedia Inaspettata La tranquilla località di, situata nella provincia di Ancona, è stata scossa da un evento terribile: un giovane di soli 23 anni è stato...commenta Un giovane è statoin strada a, in provincia di Ancona, a colpi di fiocina . Secondo la ricostruzione, il fatto sarebbe avvenuto durante un diverbio per una mancata precedenza. La vittima era in un auto ...

Ucciso in strada a colpi di fiocina, choc a Sirolo (Ancona) il Resto del Carlino

Secondo le prime informazione il fatto sarebbe avvenuto durante un diverbio tra due automobilisti per una mancata precedenza ...L'omicidio è avvenuto in strada nella cittadina balneare di Sirolo, in mezzo alla gente. È caccia al killer Ucciso a colpi di fiocina per una mancata precedenza. Un giovane è stato ucciso in strada a ...