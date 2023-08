Sirolo | ucciso a colpi di fiocina dopo la lite nel traffico tra tre auto Arrestato il presunto killer | è un 30enne algerino

Leggi su open.online

(Di domenica 27 agosto 2023) Un giovane è statoin strada a, in provincia di Ancona, adi. È accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 27 agosto, in mezzo alla gente in via Cilea, nella cittadina balneare. Secondo le prime informazioni la tragedia sarebbe avvenuta a seguito di un diverbio tra duemobilisti per una mancata precedenza. In uno scatto d’ira, l’aggressore avrebbe estratto un fucile da sub, quindi avrebbeto l’altromobilista, che era in macchina con un amico, con una, per poi darsi alla fuga. In serata ilassassino è stato fermato dai carabinieri. Si tratta di undi nazionalità algerina: gli agenti l’hanno trovato per strada a Falconara Marittima, a torso nudo e in ...