Siete dei bifolchi Gli insulti di Morgan al pubblico di Selinunte

...già aggiustato una replica di una puntata su Emanuela Orlandi da mandare in onda in occasione... 'Aveva svariate metastasi in tutto il corpo' - leggi Ricordi la prima volta che viincontrati ...... rappresenta sicuramente un'ottima occasione per ottenere a prezzi vantaggiosi alcuni...Corsair QL120 RGB MSI MAG FORGE 112R MSI Radeon RX 6750 XT GAMING X TRIO MSI MPG A1000G PCIE5 Se ve lo...stupidi, la società è una m...a'. Fischi, insulti, e disappunto del pubblico. Ma il giudice di X Factor non termina il suo monologo, in preda alla rabbia: 'Avete rotto il c...o, io ho...

Morgan insulta il pubblico a Selinunte: "Siete dei bifolchi... non sapete chi sono io" TGCOM

La premier è tornata a proporre il Comandante di stato maggiore qualche Comandante generale dell’Alleanza Atlantica ...A volte ci impedisce di cambiare l'idea di tradire l'opportunità che ci è stata data. Due coach spiegano perché non ne vale la pena.