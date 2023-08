Si sente stoca**o | Selvaggia Lucarelli stronca Morgan

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023)è finito nella bufera per aver attaccato il pubblico allo spettacolo "Battiato – Segnali di vita e arte". Il cantante se la sarebbe presa con i presenti, che a quanto pare non avrebbero rispettato la sua esibizione. Oggi sono arrivate le scuse tramite social: "Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato ad usare una infelice espressione che a me per primo non piace (fro**o di mer**, ndr), non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all'essere umano che si deve rispetto, e quindi la mia reazione di ieri è stata ingiustificabile, una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente e, se pur nel modo sbagliato, è stata provocata dall'essermi sentito ferito nell'anima perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone ...