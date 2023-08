Si parte da qui | Mara Venier | il messaggio che conquista i fan

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) Vacanze finite per, che nelle ultime ore si trovava a Viareggio, in Toscana, insieme al marito Nicola Carraro. Ora che l'estate è finita, la conduttrice è pronta a ritornare al lavoro. Già la settimana scorsa, aveva detto addio alla sua casa a Santo Domingo per tornare in Italia. Laquest'anno sarà di nuovo al timone di Domenica In. Dunque, l'aspettano mesi parecchio intensi dal punto di vista lavorativo. "Sida Viareggio, saluto e ringrazio il direttore. Torno presto": ha dettoin una storia su Instagram. Accanto a lei il direttore dell'hotel in cui ha soggiornato durante questi ultimi giorni di relax. Le sue parole hannoto i fan, che non vedono l'ora di rivederla sul piccolo schermo. Ora, laè pronta a ...