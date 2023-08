Si complicano i mondiali di basket per l’Italia | azzurri battuti dalla Repubblica Dominicana Espulso coach Pozzecco

(Di domenica 27 agosto 2023) Primo stop aidiper, battutanella seconda gara del gruppo A. Gliesconodal campo di Manila per 87-82, nonostante il gran recupero nel finale che aveva portato Tonut e soci a -4 a 17”sirena. A trascinare la nazionale caraibica il centro dei Minnesota Timberwolves Karl Anthony Towns.Gianmarconel secondo quarto. Prossimo incontro, a questo punto decisivo per il passaggio di turno, in programma martedì prossimo contro i padroni di casa delle Filippine. August 27, 2023 Leggi anche:di, buona la prima per ...

... dove Alì battè Frazier per ko tecnico, i pesi massimi dominicani Liz, Montero e Towns stendono gli azzurri con il beneplacito di un arbitraggio oggettivamente scadente eil cammino ...Primo stop aidi basket per l'Italia, battuta dalla Repubblica Dominicana nella seconda gara del gruppo A. Gli azzurri escono battuti dal campo di Manila per 87 - 82, nonostante il gran recupero nel finale ...... Jennifer Hermoso , che, di fatto, sbugiardano la versione di Rubiales ee non poco la ...chiarendo come nelle sue parole risieda la realtà vissuta da tutte le calciatrici spagnole e...

Mondiali, Pozzecco: "E' più complicata di quello che pensavamo" Tuttosport

Gli Azzurri si complicano la vita perdendo 87-82 contro la squadra della star Towns. Non basta una rimonta finale arrivata sino al -3. Il c.t. cacciato per somma di falli tecnici Domenica nera per ...Primo stop ai Mondiali di basket per l’Italia, battuta dalla Repubblica Dominicana nella seconda gara del gruppo A. Gli azzurri escono battuti dal campo di Manila per 87-82, nonostante il gran recuper ...