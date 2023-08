Sheffield United-Manchester City domenica 27 agosto 2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di domenica 27 agosto 2023) L’allenatore delPep Guardiola è stato operato alla schiena e farà la riabilitazione in Spagna. Tornerà solo dopo la sosta, nel frattempo il vice Juanma Lillo guiderà la squadra. L’assenza del catalano non sposta di molto l’asse di questa sfida contro lo, club nettamente inferiore e destinato a un campionato di InfoBetting: Scommesse Sportive e

..., Chelsea e Tottenham e dopo il pareggio dell' Arsenal , oggi tocca al Liverpool , che alle 17.30 affronta in trasferta il Newcastle di Sandro Tonali. Alle 15.00 andranno in scena- ...e Manchester City si sfideranno nella terza giornata di Premier League. Anche senza guida di Guardiola, che tornerà solo dopo la sosta, il City è dato come favorito contro uno ...- Manchester City in diretta dallo storico Bramall Lane: guarda in streaming la partita valida per il terzo turno di ...

MILAN, ORIGI A UN PASSO DALLO SHEFFIELD UNITED - Sportmediaset Sport Mediaset

Lo Sheffield United ha ufficializzato l'acquisto del classe 2001 Cameron Archer dall'Aston Villa. Attaccante, firma un contratto fino al 2027.Divock Origi potrebbe lasciare il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato. Ecco le ultime novità sulla trattativa con lo Sheffield Sembra proprio che Divock Origi, arrivato un anno fa al Milan ...