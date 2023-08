Sharon Stone sul manifesto della Sagra del Tortello | tra patate e polemiche FOTO

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 27 agosto 2023)è diventata protagonista suldeldi Premilcuore in provincia di Forlì. La nota attrice è stata rappresentata nell’iconica scena di Basic Instinct quando accavalla le gambe senza portare le mutandine. Sul cartellone si legge: “La patata sta nel mezzo. Del”. La scelta grafica ha alzato un vero polverone. Lasi è svolta lo scorso 13 agosto ma solo dopo alcuni giorni si è iniziato a parlare con insistenza del cartellone diventato virale sui social network. I movimenti femministi sono rimasti stupiti da questa scelta, considerandola “sessista e offensiva per le donne”. A sbilanciarsi in merito è stata Carla Grementieri presidentessa dell’associazione Voce Donna, che ha scritto una mail al Sindaco ...