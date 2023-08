Sgarbi contro la dittatura | della diversità

(Di domenica 27 agosto 2023) È diventata dominante la teoria «woke» che impone l’inclusività, una tutela acritica delle minoranze, il senso di colpa occidentale verso la propria storia, il superamento dei valori tradizionali. Ma senza la libertà di pensiero muore la stessa ragione. Il pensiero «woke» è stato oggetto di studio da parte di Jean-François Braunstein, direttorecattedra di filosofia contemporanea alla Sorbona con un libro misteriosamente non tradotto in italiano: La religion woke. Pubblicato da Grasset a Parigi, ma finora rifiutato da Einaudi a Torino (editore storico di Braunstein), il libro è un vero capolavoro di analisi dei movimenti irrazionale e antistorici attuali. Dice Braunstein che «un’ondata di follia e di intolleranza sta sommergendo il mondo occidentale». E ci invita a riflettere attentamente su questo attentato alla libertà di opinione che proviene da una specie di ...

... con Castoldi che dal palco ha iniziato a lanciare invettivei singoli spettatori: "Lui non ... C'è chi urla: "esci da questo corpo!", al che Morgan replica: "Ringraziatelo, stupidi". ...... generalmente all'insaputa dell'editore,le mie posizioni, anche quando non comprese. Io, in ...il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha conferito al Sottosegretario Vittoriole ...I precedenti al Penso sorridono ai padroni di casa, i quali vantano 6 successii tre dei ... (dal 18 stF.), D'Orazio T., Zuccon F., Calo G., D'Urso C. (dal 12 st Marras M.), Voca I., ...

La visione autarchica di Vittorio Sgarbi contro i direttori stranieri nei ... Artribune

BOLOGNA – Era uno spettacolo su Battiato, ma si è trasformato in un’invettiva contro il pubblico ... E poi anche: A un certo punto cita pure Sgarbi: “Sgarbi esci da questo corpo” (in molti ridono) e ...La serata a Selinunte in omaggio a Battiato diventa set involontario di uno scontro tra Morgan e alcune persone del pubblico (video) ...