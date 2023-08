Serie B 2023 2024 | risultati e classifica aggiornata | tutti i marcatori

(Di domenica 27 agosto 2023) Tutto pronto per l’inizio della. Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: venerdì 18 agosto, dopo la sconfitta all’ultimo secondo in finale dei playoff, i pugliesi del Bari puntano forte alla promozione diretta contro un’altra grande caduta del calcio italiano, che col tempo sta provando a rialzarsi: il match si terrà allo stadio San Nicola alle ore 20:30, per dare il calcio d’inizio a questo nuovo ed entusiasmante campionato di cadetteria. Qui di seguito,delle gare e la. LAVenezia 4 Cosenza 4 Catanzaro 4 Parma 3 Cittadella 3 Pisa 3 Sampdoria 1 Bari 1 Cremonese 1 Palermo 1 Spezia 1 Sudtirol 1 Modena 0 Cittadella 0 Lecco 0 Reggiana 0 Como 0 Feralpisalò 0 Ternana 0 Ascoli 0 X ...

Il maxischermo che fa da Var per tutto lo stadio. Episodio curioso all'Olimpoco nel finale del primo tempo di Lazio - Genoa, con gli ospiti in vantaggio 1.0 grazie al gol di Retegui. 43' minuto: ...Marco Landucci ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Juventus - Bologna . Il vice di Max Allegri si è espresso sul primo passo falso dei bianconeri, che non sono andati oltre all' 1 - 1 nell'...Dopo la vittoria contro il Frosinone nella 1giornata, il Napoli fa ritorno allo stadio Maradona da campione d'Italia, ospitando il Sassuolo . Gli azzurri scendono in campo con il tricolore sulla ...

Serie A 2023-2024, Fiorentina-Lecce 2-2: rimonta giallorossa Adnkronos

Con un rigore trasformato da Vandeputte nei minuti finali, il Catanzaro coglie la prima vittoria in campionato. La squadra allenata da mister Vivarini.