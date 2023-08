La seconda giornata del campionato dioggi con quattro partite. Nel pomeriggio due pareggi: Juventus - Bologna 1 - 1 e Fiorentina - Lecce 2 - 2. Ora in campo Lazio - Genoa (in diretta su Sky) e Napoli - Sassuolo. Il turno ...È arte, non la vedrete da un'altra parte...',nei video il cantautore. Non è chiaro il ...infelice uscita di Morgan fa emergere qualche dubbio sul fatto che l'artista dovrà inaugurare la...La seconda giornata dicon la sfida dell'Allianz Stadium: Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Juventus - BolognaLa volontà di inanellare la seconda vittoria consecutiva in campionato con la ...

Serie A, prosegue la seconda giornata: Juventus-Bologna finisce 1-1, Fiorentina-Lecce 2-2 Sky Tg24

Prosegue la seconda giornata del campionato di Serie A. Due le gare disputate alle 18.30 culminate in due pareggi. Primo stop per la Juventus bloccata in casa dal Bologna. All'Allianz Stadium ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, prosegue la seconda giornata: Juventus-Bologna finisce 1-1, Fiorentina-Lecce 2-2 ...