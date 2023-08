Serie A | Napoli - Sassuolo 2 - 0

(Di domenica 27 agosto 2023) Ilha battuto il2 - 0 al Maradona in un match della 2/a giornata dellaA. Per gli azzurri decidono Osimhen su rigore al 16 'e Di Lorenzo al 64'. A Roma il Genoa batte la Lazio 1 ...

Ilha battuto il Sassuolo 2 - 0 al Maradona in un match della 2/a giornata dellaA. Per gli azzurri decidono Osimhen su rigore al 16 'e Di Lorenzo al 64'. A Roma il Genoa batte la Lazio 1 - ...22.50A: vince il, tonfo Lazio C'è anche ilin vetta assieme al Milan e al sorprendente Verona. I partenopei nell'esordio da campioni d'Italia al 'Maradona' battono 2 - 0 il Sassuolo. ...Una rete per tempo, i campioni d'Italia vincono senza problemi Ilbatte il Sassuolo per 2 - 0 oggi nel match valido per la seconda giornata del campionato diA 2023 - 2024 . I campioni d'Italia si impongono con il gol di Osimhen, a segno su rigore, e ...

Non sono mancate le sorprese nelle prime sfide di questa 2ª giornata di Serie A, ma mancano ancora diverse partite e domenica 27 agosto alle 20:45 il Napoli ospiterà il Sassuolo in una sfida potenzial ...Il Napoli batte il Sassuolo per 2-0 oggi nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I campioni d’Italia si impongono con il gol di Osimhen, a segno su rigore, e con ...