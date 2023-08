Serie A 2023-2024 | Napoli in scioltezza con il Sassuolo Retegui-gol | il Genoa passa sulla Lazio

(Di domenica 27 agosto 2023) La domenica della seconda giornata dellavolge al termine: nella serata di oggi, ildi Rudi Garcia ospitava ildi Alessio Dionisi, mentre ladi Maurizio Sarri era di scena all’Olimpico con ildi Alberto Gilardino. Seconda vittoria di fila per il: gli azzurri si impongono per 2-0 sul, rimanendo così a punteggio pieno dopo due incontri, Partenza fulminea per i partenopei con Raspadori che centra il palo al 1? da pochi passi. Ilcontinua ad attaccare e, al 15?, conquista un calcio di rigore per un intervento in ritardo di Boloca commesso ai danni di Politano: Osimhen non tradisce dal dischetto, sbloccando così il risultato. Gli azzurri continuano a ...

Una rete per tempo, i campioni d'Italia vincono senza problemi Il Napoli batte il Sassuolo per 2 - 0 oggi nel match valido per la seconda giornata del campionato di- 2024 . I campioni d'Italia si impongono con il gol di Osimhen, a segno su rigore, e con la rete di Di Lorenzo. Gli azzurri hanno 6 punti dopo 2 partite, il Sassuolo è ancora fermo a ...E' la rete neuro 4.000 per i viola inA nella loro storia. Al 42' palo di Duncan tutto solo davanti al portiere. Si chiude il primo tempo col 60% di possesso palla della Fiorentina e poche idee ......

Il Genoa di Gilardino espugna a sorpresa l'Olimpico grazie al primo gol in Serie A di Mateo Retegui. Niente da fare per la Lazio di Sarri, alla sua seconda sconfitta in due giornate di campionato ...Due giornate di campionato (d’agosto), e già le aspettative sembrano messe in dubbio, quasi rivoltate. In testa c'è il Napoli, che batte 2-0 il Sassuolo alla prima al Maradona rispondendo alla ...