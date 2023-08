Serie A 2023-2024 | Juventus e Fiorentina bloccate sul pari da Bologna e Lecce

(Di domenica 27 agosto 2023) E’ calato il sio sui match delle 18.30 valevoli per la seconda giornata della: ladi Massimiliano Allegri ospitava ildi Thiago Motta all’Allianz Stadium, mentre all’Artemio Franchi di Firenze ladi Vincenzo Italiano ha ricevuto ildi Roberto D’Aversa. Laviene fermata dalalla prima uscita casalinga in campionato: i rossoblù costringono alla Vecchia Signora sul risultato di 1-1. Parte meglio ilche al 23? va vicina al gol con Ndoye e, un minuto dopo, riesce a sbloccare il match con Ferguson, il quale riceve il pallone da Zirkzee con una potente conclusione che non lascia scampo a Perin. ...

Massimiliano Allegri si è aggrappato alla sua classe nella ripresa quando i minuti sul cronometro dell'arbitro Di Bello correvano via, veloci, verso il novantesimo e la Juve ne aveva sempre meno a ...... Inter favorita per lo scudetto FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti SportA, ... I numeri riguardano la stagione 2022/. Ecco di seguito la classifica Al ventesimo posto c'è la ...Proveranno a farlo anche le big dellaA: la Roma è vicina a Romelu Lukaku, un acquisto che alzerebbe gli obiettivi della squadra di Mourinho, ma anche le altre non staranno di certo a guardare. ...

AC Milan-Torino 4-1, Serie A TIM 2023/2024: gli highlights AC Milan

Attaccante di nazionalità slovena, classe 1998, Mlakar è cresciuto calcisticamente in Italia nel settore giovanile della Fiorentina, arrivando fino al debutto in serie A con la maglia viola. Da lì è ...Segui la webcronaca di Catanzaro.Ternana partita valida per la 2a giornata del campionato Serie BKT in programma al "Via del Mare" di Lecce ...