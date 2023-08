Sensualità ed empowerment | Anitta è la nuova partner di Fenty X Savage

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 27 agosto 2023) Life&People.it Arriva una grossa, se non grossissima novità in casa. Il noto brand di intimo fondato da Rihanna (da poco mamma del suo secondo genito avuto con il compagno A$ap Rocky) ha annunciato l’ingresso della cantante brasilianacome; l’artista in questione, divenuta molto famosa nel nostro Paese grazie a un fortunato feat con Fred De Palma, è già apparsa nella campagna pubblicitaria dellacollezione del marchio, intitolata “Crystal Crush”. Compie dunque un nuovo step la griffe di RiRi che ha sempre dimostrato di saper dettare nuovi trend, adeguandosi alla perfezione ai cambiamenti del tempo. Perché proprio? La domanda è legittima. Perché, nel ricchissimo parterre di artiste dotate di un certo tipo di appeal, ...