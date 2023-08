Sensi | futuro ormai stabilito | altra decisione per l’Inter

(Di domenica 27 agosto 2023) Ildi Stefano, almeno per questa stagione, sembraessere definito. Sempre sul piede di partenza, per il centrocampista non sono arrivate offerte. Oradeve prendere un’, relativa al suo contratto. PERMANENZA – La permanenza di Stefanoalin questa stagione è stata spesso oggetto di grande discussione.il discorso è sempre lo stesso: dal punto di vista puramente tecnico, il centrocampista è un giocatore di grande affidabilità. Ma quando il discorso si sposta sulla tenuta fisica, ecco che esce più di un dubbio. Per tutta l’estateha avuto modo di allenarsi con la squadra e dimostrare le sue qualità nel precampionato – con tanto di gol decisivi nelle ...

Quale futuro per Sensi Il mercato, i dubbi e l'ennesima estate ... Goal.com

L'Inter è in dubbio sul futuro di Sensi e Marotta sta studiando le alternative sul calciomercato in attesa di capire cosa fare con l'ex Monza ...