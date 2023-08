Seconda tappa Vuelta 2023 | Kron si prende la vittoria e la maglia rossa

(Di domenica 27 agosto 2023) Andresvince la, da Mataro’ a Barcellona di 181 km, precedendo Groves e Andrea Vendrame. Il corridore danese è anche la nuovastrappandola a Milesi Milesi protagonista di una caduta.: LA CRONACA I corridori hanno subito dovuto affrontare la leggera salita del San Bartomeu dove sono andati in fuga Sobrero, Piccolo, Romo e Nicolau. Dopodiché la corsa si è snodata lungo il Coll d’ Estanelles, dove Sobrero è diventato leader dellaa pois, mentre il gruppo ha lasciato fare mantenendo un distacco di due minuti. Successivamente i fuggitivi sono rimasti in tre, Sobrero, Piccolo e Romo, fino a 5 km dalla ...

I risultati e l'ordine di arrivo delladella Vuelta 2023 , la Matarò - Barcellona di 181,3 km, in cui il danese della Lotto Destiny, Andreas Kron conquista il successo in solitaria sotto il nubifragio spagnolo. Il corridore ...Unapelle lussuosa e abbagliante che lasciava intravedere il bustier nero scollato a cuore, ... La serata del 2 settembre segna anche una nuovanella serie delle One Night Only che hanno ...... domenica 27 agosto, a Pal Arinsal (Vallnord; Andorra) nella giornata conclusiva delladi ... che rimedia a una partenza non al fulmicotone con una grande rimonta: nellametà di gara " la ...

Vuelta a España 2023, Presentazione Percorso e Favoriti Seconda ... SpazioCiclismo

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui.Il campione in carica Remco Evenepoel furioso sul traguardo della prima tappa che, fra il buio e il maltempo, ha consegnato la maglia rossa al giovane Lorenzo Milesi ...