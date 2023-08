Seconda giornata Mondiali Basket 2023 | l’ Italia cede alla Repubblica Domenicana

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 27 agosto 2023) Si complica il cammino dell’ Italnel torneo iridato in corso di svolgimento in Asia. Nella, gli azzurri di Pozzecco non bissano il successo contro l’Angola venendo sconfitti dper 87-82. Decisiva per l’accessofase l’ultimo match del girone in programma martedì 29 contro le Filippine.82-87 Deciso passo indietro dell’che vanifica quanto di buono fatto nel primo match e compromettere la ...