Scritta la storia dell’Atalanta | Zapata raggiunge Doni a quota 69 goal nerazzurri in A

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 agosto 2023) Duvanscrive laagganciando Cristiano69in Serie A con la casacca nerazzurra Nonostante la sconfitta di ieri in quel di Frosinone, l’Atalanta può consolarsi (in parte) con una pagina dirida Duvan: ieri innel disperato tentativo di recuperare una partita tutta in salita. #in vetta alla classifica dei marcatori atalantini in @SerieA ! Duván equals Cristiano #as our all-time topscorer in @SerieA EN! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/5LKLZSZLVa — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) August 26, 2023 Con la rete siglata allo Stirpe ...