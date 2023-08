Schock ad Ancona | uccide un ventitreenne con la fiocina Arrestato il killer

La7.it - E' stato fermato dai carabinieri l'uomo che ha ucciso oggi pomeriggio un 23enne con un colpo di fiocina durante una lite a Sirolo (). Era a torso nudo per strada a Falconara Marittima, ...La7.it - E' stato fermato dai carabinieri l'uomo che ha ucciso oggi pomeriggio un 23enne con un colpo di fiocina durante una lite a Sirolo (). Era a torso nudo per strada a Falconara Marittima, ...

Schock ad Ancona: uccide un ventitreenne con la fiocina. E' caccia ... TGLA7

E' stato fermato dai carabinieri l'uomo che ha ucciso oggi pomeriggio un 23enne con un colpo di fiocina durante una lite a Sirolo (Ancona). Era a torso nudo per strada a Falconara Marittima, con ...Lite tra automobilisti sfocia in tragedia: un giovane è stato ucciso in strada a Sirolo, in provincia di Ancona, a colpi di fiocina. E' successo nel pomeriggio, verso le 17,00, in mezzo alla gente in ...