Schlein insegue Conte sulle armi Riformisti in fibrillazione

(Di domenica 27 agosto 2023) Ellytorna ad abbracciare Giuseppe, mettendo allo stesso tempo inil centrosinistra. I temi sonoe Ucraina. D'altronde, sin dalla sua campagna per le primarie la segretaria del Pd è stata accusata da più parti di avere una posizione ambigua in materia. E così torna alla ribalta, condividendo la mossa del governo tedesco guidato dal socialdemocratico Olaf Scholz che ha rinviato di cinque anni l'obiettivo del 2 per cento annuo del Pil di spesa militare deciso dalla Nato, pur non essendo una condizione vincolante. Non sappiamo nel merito cosa condivida il capo del Nazareno con il cancelliere tedesco. Ma sappiamo che il governo Draghi ha chiuso un compromesso con il M5S di Giuseppe, e con il via libera del Pd, affinché gli aumenti alle spese militari avviati nel 2019 ...

ROMA " "è bravissima a suonare la chitarra, il pianoforte. Secondo me ha un futuro a Sanremo, visto che in Parlamento non ci va". Lo ha detto leader di Italia Viva,Matteo Renzi, intervenuto a Zona ...ROMA - "è bravissima a suonare la chitarra, il pianoforte. Secondo me ha un futuro a Sanremo, visto che in Parlamento non ci va". Lo ha detto leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenuto a Zona ...In questo senso, c'è bisogno di una "correzione" rispetto alla piattaforma sulla qualeha vinto il Congresso. Per ottenerla, c'è bisogno di una battaglia politica interna, leale, trasparente,...

Schlein insegue Conte su armi e Ucraina, chi fa arrabbiare nel Pd Il Tempo

Dopo reddito di cittadinanza e salario minimo, i dem si accodano anche sull'Ucraina ...La segretaria del Partito democratico Elly Schlein, a margine della Festa del Pd di Modena, riferendosi ai casi di violenza sessuale, ha detto rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni: “Vorrei che lav ...