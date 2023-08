Scatto Napoli | arriva l'ala danese Lindstrom dall'Eintracht Francoforte

. È l'unico latitante della camorra di Ponticelli ed è ricercato dal 9 agosto scorso, quando scattò il blitz successivo all'inchiesta sul "pizzo" a un ristoratore di Volla (residente a Barra). ...... il ras di Villaricca è atteso nei prossimi giorni davanti al gip del tribunale diNord per ... Una cosca tentacolare in grado, secondo gli inquirenti, di tenere sottouna buona fetta di ......che abbelliscono anche le strade del corso e di via Palmieri fino a Porta Rudiae e a Porta... lo staff fornirà per loil palloncino rosso a cuore). Sempre dal 24 al 26 agosto, l'ingresso ...

Napoli, scatto per Lindstrom. E Gabri Veiga è tormentato dai dubbi GonfiaLaRete

Controlli di Polizia e Finanza a Bagnoli e Chiaia: sanzionate 10 attività su 20 per vendita senza scontrino, denunciati 4 parcheggiatori abusivi abituali ...Caos alla stazione centrale di Napoli. La mattina del 20 giugno, la circolazione dei treni è rimasta completamente bloccata dalle 5.30 alle 7.46, a causa di un allarme fumo scattato – si è appreso da ...