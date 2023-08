Sbarchi fuori controllo | Piantedosi cerca di rifarsi un' immagine donando sangue in favore di fotografo

(Di domenica 27 agosto 2023) Record di, hotspot di Lampedusa al collasso, stupri, femminicidi, piazze di spaccio sottratte aldello Stato. Per molto ma molto meno Lega e Fratellli d'Italia urlavano e ...

Record di, hotspot di Lampedusa al collasso, stupri, femminicidi, piazze di spaccio sottratte al controllo dello Stato. Per molto ma molto meno Lega e Fratellli d'Italia urlavano e strepitavano ogni ...AGI - Il mare agitato frena glidi migranti a Lampedusa dove, nella notte, ci sono stati appena quattro approdi per un ... Antonio Decaro - che pure è sindaco di Bari - sembra giocare 'casa'...È ormai una situazionecontrollo a Lampedusa per quanto riguarda gli: si sono sfiorate le quattromila presenze (3893) nell'hotspot della Croce Rossa Italiana presente sull'isola. La Prefettura di Agrigento ha ...

Sbarchi "senza sosta" a Lampedusa, quasi 4000 persone. Salvini: "Servono nuovi decreti sicurezza" RaiNews

Record di sbarchi, hotspot di Lampedusa al collasso, stupri, femminicidi, piazze di spaccio sottratte al controllo dello Stato. Piantedosi la butta sull'Istituto Luce ...La denuncia di Sergio Scandura, che conferma: “A Catania questo problema c’è sempre, e mi dispiace perché il prefetto è molto sensibile” ...