Saturno e Luna blu, quando e come vederli la Repubblica

Giusto in tempo prima dell'arrivo delle nuvole, Saturno si prepara a dare spettacolo nella notte in cui raggiunge la distanza minima dalla Terra. A renderlo particolarmente brillante è anche il fatto ...Giusto in tempo prima dell’arrivo delle nuvole, Saturno si prepara a dare spettacolo nella notte ... qualche giorno prima della seconda Superluna di agosto, la cosiddetta ’Luna Blu’, il pianeta degli ...