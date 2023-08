Sassuolo | le pagelle di CM | follia Maxime Lopez | esordio flop per Bocaloca

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2023/24:Napoli -Ledei protagonisti del match tra Napoli e, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Osimhen, Di Lorenzo, Consigli FLOP: Lopez, Pinamonti VOTI: a ...Lee i top e flop della gara. Napoli -, la chiave della partita . Napoli, cosa ha funzionato . Napoli, cosa non ha funzionato . Ledel Napoli . Top e flop di Napoli - ...espulso Lopez (S) Il Napoli vince la prima partita della stagione in casa: battuto senza troppe difficoltà il, in un match sbloccato presto grazie alla rete su rigore di Osimhen e chiusa ...

Pagelle Napoli-Sassuolo: sontuoso Di Lorenzo, Kvara illumina, Anguissa everywhere e altra firma di Osi CalcioNapoli24

Consigli 6: senza colpe sulle reti del Napoli, buono il riflesso al 76' sul colpo di testa di Osimhen. Toljan 6: prestazione positiva tutto sommato, è attento quando viene puntato. Erlic 5: braccio al ...Meret 6: serata tranquilla, i suoi compagni non gli fanno pervenire pericoli. Di Lorenzo 7,5: c'è un treno sulla fascia destra del Napoli che non si ferma mai. Va fortissimo fin da subito quando serve ...