Sassari | trovato cadavere carbonizzato di un 78enne | fermato un 48enne

I campi diin cui è stato ritrovato il cadavere carbonizzato dell'80enne La salma è stata immediatamente rimossa e contestualmente sono partite le indagini per ricostruire quanto accaduto. In ...Il cadavere carbonizzato di Nicola Pasquarelli è statoin un oliveto non lontano dall'orto botanico alla periferia di. Indagini rapidissime, fermato il presunto ...C'è un fermo per la morte dell'anzianoieri mattina in via Piandanna a. In manette è finito un 48enne sassarese. La polizia ha lavorato tutta la notte per ricostruire dettagliatamente quanto accaduto nel boschetto vicino al ...

Cadavere trovato a Sassari: un 48enne fermato per omicidio TGCOM

Aveva 80 anni la vittima dell'omicidio di Sassari. Gli inquirenti sostengono che un 48enne lo avrebbe colpito a bastonate per poi dare fuoco al corpo ...