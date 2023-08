Sassari | anziano ucciso a bastonate per gelosia | fermato un 48enne

Leggi Anche Santa Margherita Ligure (Genova), lite condominiale finisce nel sangue: 30enne ucciso a coltellate A far scattare l'allarme è stata una telefonata ricevuta dal 113: una donna ha chiamato ......- > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery - Due ragazzine violentate al Parco Verde di Caivano - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow 27/08/23 Fotogallery -......carbonizzato trovato ieri ain via Piandanna, nei pressi dell'Orto botanico. Sul posto è intervenuta la Squadra Volante della polizia di Stato che ha rinvenuto i resti in un dirupo. L',...

Anziano ucciso a bastonate a Sassari, fermato un 48enne Agenzia ANSA

(ANSA) - SASSARI, 27 AGO - C'è un fermo per la morte dell'anziano trovato ieri mattina in via Piandanna a Sassari. In manette è finito un 48enne sassarese. La polizia ha lavorato tutta la notte per ri ...Nicola Pasquarelli, 78 anni, è stato ucciso a colpi di bastone a Sassari. Il cadavere è stato scoperto in un boschetto in via Piandanna. Il corpo di Nicola ...