Sampdoria Women | si riparte | scelto il nuovo allenatore

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 agosto 2023) Lada Mango: nei prossimi giorni la firma del contratto. Sarà lui ilCresce l’ottimismo in casa. Il dipartimento femminile è in attesa di una risposta definitiva da parte della nuova proprietà, che nelle ultime settimane ha sondato il terreno alla ricerca di nuovi investitori in grado di coprire parzialmente le spese gestionali. La luce in fondo al tunnel inizia a intravedersi, ma per la conferma ufficiale occorrerà aspettare ancora qualche giorno. Al momento, però, sono alte le probabilità che lepossano partecipare al campionato di Serie A Femminile, al via il 12 settembre. C’è, invece, la certezza Salvatore Mango. Come raccolto dalla redazione ...