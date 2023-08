Salernitana | Sousa | “Contro l’Udinese servirà la spinta del tifo”

(Di domenica 27 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “è una squadra fisica, tecnica e veloce che ci ha sempre messo in difficoltà. Domani ci attende una partita molto difficile in cui l’energia che si creerà tra squadra e pubblico sarà fondamentale per superare l’avversario di turno”. Lo ha detto Paulo, allenatore della, presentando la sfida di domani (ore 18.30). “Sia Martegani che Legowski hanno chance di giocare dall’inizio anche se hanno bisogno di tempo per adattarsi al nuovo campionato. Chiedo ai nostrisi di sostenere la squadra e soprattutto i nuovi arrivati nei momenti di difficoltà. Abbiamo bisogno di tutti per farli arrivare al massimo potenziale, devono avere equilibrio emozionale e un buon approccio fra loro e la città è fondamentale”. ...

Salerno . Paulofa il punto della situazione in vista di- Udinese, prima partita casalinga di campionato. La curiosità: l'ultima partita in casa di Serie A è stata giocata proprio contro i friulani.Lapuò variare il proprio modulo 'A fine mercato ci penserò - è la risposta di- Questi ragazzi nuovi arrivati purtroppo non sono giunti a Salerno nella pre stagione, affinché ...Sottil, in chiusura, elargisce complimenti al collega Paulo. "Da quando è arrivato, laha sviluppato un'identità ben precisa. Contro la Roma si è vista una squadra solida, pratica, ...

Dopo il buon pareggio di Roma, la Salernitana cerca conferme in occasione del debutto casalingo in programma lunedì pomeriggio allo stadio Arechi: «Abbiamo sempre ...In conferenza stampa prima del match contro l'Udinese, il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa ha parlato anche della condizione di Boulaye Dia. Ecco le sue parole in merito: "Cresce settimana dopo ...