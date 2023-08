Sainz | ' Abbiamo fatto un buon lavoro Ottimista per Monza'

(Di domenica 27 agosto 2023) Carlosha chiuso 5° il GP d'Olanda , massimizzando il risultato con una Ferrari che non ha mai mostrato un passo tale da poter lottare per le primissime posizioni. Al termine del gran premio, il ...

... dove alla solida prestazione " nei limiti della monoposto " ottenuta dasi è contrapposto il ...potuto cambiare l'ala ma non il fondo, ci aspettavamo una bandiera rossa per sistemare ...Ecco cosa ha dettodopo la gara olandese:fatto la differenza " Nell'ultimo stint non avevamo gomme ,dovuto utilizzare una Intermedia che era molto usata dalla qualifica ...: 'Oggi podio lontanissimo' Carlosha poca voglia di sorridere al termine del Gran ... Non avevamo più gomme a disposizione, per cuidovuto usare una gomma intermedia già molto usata ...

Ho avuto una penalità di 5’’ e quando ho sentito che Perez l’avrebbe avuta anche lui, ho cercato di spingere fino in fondo”. Sainz quinto, Leclerc da dimenticare Lo ha fatto anche Carlos Sainz sulla ...ZANDVOORT - Il quinto posto non è certo il piazzamento a cui aspira la Ferrari, ma dopo aver tribolato tutto il weekend del GP d'Olanda, Carlos Sainz se lo tiene comunque stretto: "Non avevamo più gom ...