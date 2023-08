Sabotaggio gasdotto Nord Stream 1 e 2 | Germania accusa Ucraina | Confermata ipotesi yacht Andromeda | equipaggio voleva attaccare TurkStream

... proverebbero infatti che questi, prima e dopo il, si trovavano effettivamente in ... dopo aver fatto esplodere i gasdotti, il commando avrebbe dovuto colpire anche ilTurk Stream, ...... Svezia e Danimarca - che hanno fornito supporto alamericano occulto dei gasdotti, di ...in corso lo scorso febbraio e se lo abbia avvertito in anticipo della distruzione dello ...... all'inizio della guerra, Scholz fermò il processo di certificazione del. Il Nord Stream 2 ... All'epoca non si sapeva chi fosse il responsabile del, tra le solite accuse occidentali ...

[Pace] Sabotaggio gasdotto Nord Stream, lunga e dettagliata ... PeaceLink

La stampa tedesca punta il dito contro Kiev per l'attacco al gasdotto. Nuovi dettagli sulla presunta morte del capo del Gruppo Wagner ...La stampa tedesca fa emergere nuove tracce che portano a Kiev come mandante dell'attentato ai gasdotti russo-tedeschi - Nord Stream 1 e 2 - avvenuto il 26 settembre 2022. A sostenerlo sono il ...