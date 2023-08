Rugby | Crowley commenta la vittoria contro il Giappone | “Orgoglioso dei ragazzi”

(Di domenica 27 agosto 2023) Kieran, ct dell’Ital, hato a caldo il successo nel test match di Monigoil: “Abbiamo iniziato e finito nel migliore dei modi la gara, rispettando il piano di gioco ed evitando di subire troppi calci di punizione. Ihanno giocato un buone retto la pressione, sono moltodi loro. E’ stato a tutto gli effetti un vero test match, come dimostrano i ben 190 placcaggi che abbiamo effettuato“. Sulle condizioni di Ivan Nemer,ha spiegato: “È uscito a causa di un problema alla caviglia ma l’ho visto bene in spogliatoio. Non penso che la sua situazione sia preoccupante“. “Ilha dimostrato ottime qualità e penso che potrà fare bene al Mondiale. ...

