Rubiales | niente partitella di calcio tra amici per paure delle proteste delle femministe

(Di domenica 27 agosto 2023) Alla fineè stato messo in panchina, almeno per i prossimi 90 giorni, dall’intervento della Fifa che ha scritto “Il presidente della Commissione Disciplinare Fifa, Jorge Ivan Palacio (Colombia), avvalendosi dei poteri concessi dall’articolo 51 del Codice Disciplinare Fifa (Fdc), ha deciso oggi di sospendere provvisoriamente il signor Luisda tutte le attività legate al. livello nazionale ed internazionale. Tale sospensione, che avrà effetto a partire da oggi, ha una durata iniziale di 90 giorni, in attesa del procedimento disciplinare aperto contro il signor Luisgiovedì 24 agosto”. Ma il presidente della Federnon è stato in panchina solo virtualmente ma anche materialmente dal Consiglio comunale di Motril che ha deciso di annullare la ...

Invece a giudicare dalle dichiarazioni di questi giorninon ha capito davvero. Ha sostenuto cose contraddittorie, ossia che il bacio sulla bocca dato alla capitana spagnola Jenni ...E spero che si compia la legge e siccome non c'ènon mi aspettodi male', ha però fatto sapere lo stesso, aprendo l'assemblea della Federcalcio spagnola, il 25 agosto. E adesso ...La protesta E oggipartitella con gli amici per Luis. L'incontro programmato da tempo a Motril , la cittadina natale del presidente della Federcalcio, è stata cancellata "per motivi ...

Hermoso e il bacio di Rubiales: "Non fu consensuale, mi sono sentita aggredita" Sky Sport

Sia De la Fuente sia Vilda venerdì avevano applaudito ripetutamente il discorso aggressivo in cui Rubiales rivendicava di non aver fatto niente di male e di essere vittima di persecuzioni, ed entrambi ...Rubiales, che lunedì ha detto di “aver commesso un errore ... affinché dessero testimonianze che non avevano nulla a che fare con i miei sentimenti o niente del tutto”. In una dichiarazione pubblicata ...