Ruba zainetti e pannolini in una scuola | arrestato dai Carabinieri

(Di domenica 27 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è introdotto in unandoe sapone, ma è statodaiper furto aggravato: è finito ai domiciliari R. D.A., 41enne di San Giorgio a Cremano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha scavalcato la recinzione di unain via Pini di Solimene e forzato una delle porte d’ingresso. Poi ha portato via 30, sapone liquido e creme varie. L’effrazione è stata segnalata al 112 da alcuni cittadini che avevano visto qualcuno scavalcare furtivamente. Dopo una breve ispezione nell’istituto, i militari hanno trovato l’uomo in strada, nascosto dietro ad un muretto. La refurtiva è stata restituita, il 41enne è stato sottoposto ai domiciliari in ...

