Romania | esplosioni in stazione rifornimento gas a Crevedia | un morto e decine di feriti

(Di domenica 27 agosto 2023) Sono 57 i, alcuni in gravi condizioni E’ di une 57, alcuni dei quali in gravi condizioni, il bilancio di dueconsecutive avvenute ieri sera in unadidi gas liquido a, 20 chilometri a nord-ovest della capitale romena Bucarest. L’unica vittima finora è morta per un attacco di cuore e non per ustioni, è stato reso noto. Tra ici sono 39 vigili del fuoco, due poliziotti e due gendarmi. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio nelladi servizio durante la notte. Sono in corso le indagini per accertare la causa delle. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sono in corso le indagini per accertare la causa delleI feriti più gravi trasferiti in Italia e in Belgio Quattro pazienti, in condizioni gravissime, sono stati trasportati in Belgio e Italia, poiché lanon è ancora dotata di un centro per grandi ustionati. Il deposito apparteneva al figlio del sindaco del comune di Crevedia, Ion Doldurea, membro del Psd, partito di governo. Sono in corso le ...Duea distanza di pochi minuti si sono verificate in un deposito di bombole di gas a Crevedia, a pochi chilometri da Bucarest, nella tarda serata di ieri.

Romania, esplosioni in un deposito di gas vicino a Bucarest - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Tra queste, ventisette vigili del fuoco accorsi sul luogo per spegnere le fiamme dopo il primo incendio e prima che avvenisse la seconda esplosione. Quattro pazienti in condizioni gravissime sono ...Bucarest, 27 ago 08:58 - (Agenzia Nova) - Una persona è morta e 46 sono state ricoverate in ospedale a seguito di due esplosioni avvenute sabato in una stazione di servizio nella città rumena di ...