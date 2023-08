Romania | due esplosioni in un deposito di bombole di gas | un morto e 50 feriti

(Di domenica 27 agosto 2023) Ipiù gravi trasin Italia e in Belgio Quattro pazienti, in condizioni gravissime, sono stati trasportati in Belgio e Italia, poiché lanon è ancora dotata di un centro per grandi ...

I feriti più gravi trasferiti in Italia e in Belgio Quattro pazienti, in condizioni gravissime, sono stati trasportati in Belgio e Italia, poiché lanon è ancora dotata di un centro per grandi ustionati. Il deposito apparteneva al figlio del sindaco del comune di Crevedia, Ion Doldurea, membro del Psd, partito di governo. Sono in corso le ...esplosioni a distanza di pochi minuti si sono verificate in un deposito di bombole di gas a Crevedia, a pochi chilometri da Bucarest, nella tarda serata di ieri....nave mercantile ha attraversato il Bosforo nel suo viaggio da Saint - Nazaire a Costanza con... A quanto pare, la nave con le imbarcazioni ucraine si sta dirigendo verso un porto in. Non è ...

Relazioni Romania-Ucraina Limes

Coinvolti anche 27 pompieri, investiti dal secondo scoppio mentre cercavano di spegnere le fiamme del primo incendio ...Due esplosioni a distanza di pochi minuti si sono verificate in un deposito di bombole di gas a Crevedia, a pochi chilometri da Bucarest, nella tarda serata di ieri. (ANSA) ...