Roma | su Lukaku s'inserisce un club tedesco E il giocatore

e Chelsea continuano a trattare per Romelu. Le ultime dal nostro corrispondente a Londra, Davide ...Il conto alla rovescia continua: laaspetta Romelu, la città è in febbrile attesa, ancora di più dopo la sconfitta della squadra a Verona. La Lazio chiude il colpo Guendouzi col Marsiglia, per regalare a Sarri l'erede di ...Di seguito tutti gli acquisti ufficiali in Serie A, TUTTE LE NEWS LIVE AHMED TOUBA al LECCE (dall'Istanbul Basaksehir ) Nuovo rinforzo in difesa per il Lecce che ha acquisto i n ...

Lukaku-Roma, si tratta a oltranza Sky Sport

Nel momento in cui verrà raggiunto l'accordo tra i club, la strada sarà in discesa. Lukaku ha già dato l'apertura alla Roma nella e ha parlato sia con Mourinho che con la società. Andrà… Leggi ...La squadra di Baroni per ora è in testa alla classifica insieme al Milan, mentre i giallorossi, in attesa di Lukaku, debbono interrogarsi sulla capacità del ...