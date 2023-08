Roma-Lukaku si “vola” verso l’annuncio | ecco la verità

Leggi su notizie

(Di domenica 27 agosto 2023) I giallorossi e il Chelsea vicinissimi alla definizione della cifra per il prestito s, si cerca di far arrivare Romelu tra stasera e lunedì mattina Vicini, vicinissimi. Anzi per laè praticamente fatto tutto nel dettaglio o quasi. C’è la stretta di mano e la volontà di chiudere l’operazione. Si tratta a oltranza sulla cifra da dare al Chelsea per il prestito e laallo stesso tempo deve stare attenta al Transfer Balance imposto dall’Uefa, ovvero la società giallorossa è tra quelle indicate da Nyon (c’è anche il Milan, il Monaco, il Besiktas, il Psg, l’Inter e il Marsiglia ndr) sulla necessità di non spendere per la squadra più di quanto messo a budget nella stagione precedente. Ed è questa la cosa per cui al momento non c’è ancora la parola fine su questa trattativa. Laè che si sta cercando col ...