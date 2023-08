Roma-Lukaku | l'aereo di Dan Friedkin in volo Direzione Bruxelles? I dettagli

Attesa. Entusiasmo. Ancora attesa. Ansia. E speranza. C'è stato spazio davvero per tutti i sentimenti ieri. E tutti questi sentimenti hanno un nome e un cognome: Romelu. L'uomo che tutta, sponda giallorossa, sogna. Un sogno che da giorni riempie giorni e notti dei romanisti ma che potrebbe diventare incubo se alla fine Big Rom non indosserà la maglia ...09:31 27 Agosto Laa caccia del via liberaBallano circa 3 milioni trae Chelsea per concludere l'affare. Da definire anche la formula del trasferimento, con i giallorossi che non ...La, in attesa di Romelu, ha ufficializzato l'arrivo di Sardar Azmoun: nuovo incontro in giornata tra le parti per il belga, il Chelsea ha aperto al prestito, ora resta soltanto da trovare ...

Lukaku-Roma, si tratta ad oltranza Sky Sport

Nell’attesa di Lukaku, la Roma cerca di stemperare la tensione annunciando ufficialmente l’acquisto di Sardar Azmoun. Dopo le visite mediche il centravanti iraniano arrivato dal Bayer Leverkusen ha ...Lukaku si avvicina alla Roma e anche Fabio Capello dice la sua in merito all'affare: inevitabile il paragone con Batirstuta, allenato dal mister friulano, accomunati dalla capacità di fare la ...